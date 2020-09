Bei einem Unfall auf der L169 zwischen Niederalben und Baumholder ist am Montagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie Sebastian Jung, stellvertretender Pressewart der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan berichtet, wurden die Feuerwehren Altenglan, Ulmet und Erdesbach gegen 18.30 Uhr alarmiert. Der Motorradfahrer sei in einer Kurve von der Straße abgekommen und eine etwa drei Meter tiefe Böschung hinabgestürzt. Dabei habe er sich schwerste Verletzungen zugezogen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Straße war während des Einsatzes voll gesperrt. Insgesamt waren laut Jung 26 Einsatzkräfte der verschiedenen Feuerwehren im Einsatz.