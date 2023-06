Ob ein Lagerleben wie in längst vergangenen Tagen, mittelalterliche Speisen oder eine echte Trauung: Auch in diesem Sommer bietet der Mittelaltermarkt auf Burg Lichtenberg wieder Jung und Alt die Möglichkeit, mit unterschiedlichen und vor allem neuen Attraktionen hunderte Jahre in die Vergangenheit zu reisen.

Sechs Lager können interessierte Besucher in diesem Jahr besichtigen, wenn der mittelalterliche Sommermarkt am vierten Juni-Wochenende geöffnet ist. Neu dabei sind die „Weinbergritter“, die kleine Münzen aus Metallplättchen prägen und auch einen Pranger aufstellen werden. Ebenfalls erstmals anwesend sind die „Ratatöster-Hüter des Waldes“. Im Lager „Gunther und die Olafsons“ kann am Eröffnungstag um 16 Uhr sogar eine richtige Hochzeit mitverfolgt werden.

Der auf Burg Lichtenberg stattfindende Markt wird vom Förderverein des TSG Burglichtenberg veranstaltet. Beginn ist am Samstag, 24. Juni, um 12 Uhr, wobei Gaukler und Herold Timelino die offizielle Eröffnung um 14 Uhr durchführt. Dieser ist auch als Jongleur aktiv und am ersten Abend für das Feuerprogramm verantwortlich, bevor die Burgtore gegen 23 Uhr schließen. Am Sonntag, 25. Juni, öffnet der Markt von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene sieben Euro und für Jugendliche und gewandete Personen fünf Euro. Kinder bis 1,2 Meter sind frei. Die Parkgebühr beim zur Burg gehörenden Parkplatz beträgt zwei Euro pro Auto.

Buntes Treiben nach Mittelalter-Art

Auf der Burganlage werden die „Spilldeyvel“ für altertümliche Musik sorgen. Diesmal sind auch „Absolem“, ein sich auf Bardenmusik konzentrierendes Duo, und die „Samtschlangen“ als Tanzgruppe zum ersten Mal dabei. Bei Handwerks- und Kunstgewerbeständen verkaufen unter anderem ein Steinmetz und ein Dachdecker ihre Waren. Natürlich wird es auch diesmal wieder Angebote für Kinder geben: Ein handbetriebenes Kinderkarussell und Armbrust- sowie Bogenschießen nennt Organisatorin Barbara Klein als Beispiele.

Der Schwerpunkt der Speisen und Getränke soll auf mittelalterlichen und regionalen Produkten liegen. Aber zum Beispiel auch einen neuen, vegetarischen Stand wird es geben. Zusätzlich werden in der Zehntscheune Kaffee und Kuchen angeboten. Das Urweltmuseum Geoskop und das Pfälzer Musikantenland-Museum sind an beiden Tagen geöffnet. Eine Kräuterhexe bietet am Samstag zwei Kräuterwanderungen an.