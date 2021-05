Unfall mit einem E-Auto auf der B 270. Eine 62-Jährige fuhr am Montagvormittag mit einem Tesla in Richtung Lauterecken. In einer Kurve überholte sie einen Lkw und unterschätzte hierbei laut Polizei die Geschwindigkeit des Gegenverkehrs. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste sie und zog nach rechts. Hierbei touchierte sie den Lastwagen, geriet über den Randstein in den Straßengraben und kam dort nach 150 Meter zum Stehen. An dem Tesla und an einem Leitpfosten entstand Sachschaden.