Einem Anwohner der Beethovenstraße in Lingenfeld sind am Dienstag gegen 21.55 Uhr klirrende Geräusche im Bereich eines dortigen Anwesens aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein weiterer Zeuge zwei dunkel gekleidete, circa 20 bis 30 Jahre alte Personen an einem Haus beobachtet, die flüchteten, nachdem sie entdeckt wurden. Die alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass die Terrassentür des betroffenen Wohnhauses eingeschlagen wurde. Nach den derzeitigen Ermittlungsergebnissen könne davon ausgegangen werden, dass die Täter das Gebäude nicht betreten haben, sondern dass diese zuvor die Flucht ergriffen, weil ihr Vorhaben entdeckt wurde. Eine Fahndung nach den Verdächtigen war erfolglos. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.