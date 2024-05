Leichte Verletzungen haben am Dienstagmittag gegen 11.25 Uhr ein 68-Jähriger und eine 37-Jährige bei einem ausgearteten Streit auf einem Supermarkt-Parkplatz in Mannheim-Käfertal erlitten. Laut Polizei versuchte ein 38-jähriger Mann den 68-Jährigen beim Ausparken auszuweisen. Dabei kam es zu einem Streit zwischen den Männern. Als der 38-Jährige den noch im Auto sitzenden 68-Jährigen mit einem Schlag ins Gesicht verletzte, kam die Ehefrau des 38-Jährigen hinzu um zu schlichten. Plötzlich fuhr der 68-Jährige los und klemmte die 37-jährige Frau zwischen seinem Fahrzeug und dem des Ehepaars ein. Danach fuhr er einfach davon. Die Polizei traf den 68-Jährigen bei ihm zu Hause an. Den Beamten sagte der Mann, dass er vor der Situation geflohen sei und nichts davon mitbekommen habe, dass er die Frau angefahren hat. Diese wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Informationen wurden dort lediglich Abschürfungen festgestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.