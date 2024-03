Minitec wird größer. Der international agierende Maschinen- und Anlagenbauer mit Sitz in Schönenberg-Kübelberg hat die Schulz Fördertechnik GmbH aus Waldmohr übernommen. Das eröffne neue Möglichkeiten, wie das Südkreis-Unternehmen mitteilt.

Die Schulz Fördertechnik GmbH ist seit nahezu 30 Jahren im Bereich fördertechnischer Komponenten und Anlagen tätig. Der Fokus des in Waldmohr ansässigen Unternehmens liegt auf der Lieferung und Montage von Fördergurten sowie der Konstruktion individueller Förderanlagen mit Stahl- und Edelstahl-Gestellen. Im Rahmen der Suche nach einer passenden Unternehmensnachfolge wandte man sich vor einem guten Jahr an Minitec. „Nach einem gründlichen Abgleich des Leistungsspektrums von Schulz mit dem eigenen Portfolio entschied sich die Geschäftsführung von Minitec, der Anfrage positiv zu begegnen und die Schulz Fördertechnik GmbH zum 1. Januar 2024 zu übernehmen“, heißt es in einer Mitteilung von Minitec.

Für diesen Schritt hätten gleich mehrere Gründe gesprochen. So beliefere Schulz seit vielen Jahren Kunden aus dem Lebensmittel- und Pharmabereich. Branchen, die Minitec aufgrund der besonderen Hygieneanforderungen bislang nur mit Einschränkungen bedienen konnte, sagt Sandra Geyer-Altenkirch, Geschäftsführerin und Tochter des Minitec-Gründers Bernhard Bauer. „Edelstahl ist in diesem Umfeld besser geeignet als Aluminium. Deshalb erweitern wir durch die Akquise unser Branchenspektrum um äußerst interessante Zielgruppen“, so die Geschäftsführerin. Aber auch generell sehe sie für die Minitec-Produkte und Lösungen im Bereich Fördertechnik wichtige Synergieeffekte: „Das Spektrum von Schulz reicht von Fördergurten unterschiedlichster Art über Kettenförderer, Kleinförderer, Modulbandförderer, Riemenförderer, Gurtförderer und Rollenbahnen bis hin zu Scharnierbandförderern. Das hier erworbene, langjährige Know-how kommt uns ganz klar zu Gute. Umgekehrt können wir unsere Expertise im Bereich der Automatisierung einbringen.“

Standort in Waldmohr bleibt bestehen

Schulz Fördertechnik sowie deren Firmensitz in der Waldmohrer Industriestraße blieben bis auf weiteres bestehen. Auch der langjährige Geschäftsführer Wolfgang Wasemann werde diese Rolle beibehalten und sich die Leitung mit Sandra Geyer-Altenkirch teilen. Dass er mit seinem Unternehmen nun zu Minitec gehört, sehe er als ideale Lösung. Das Schönenberg-Kübelberger Unternehmen biete mit seiner Internationalität beste Perspektiven. Geyer-Altenkirch ergänzt: „Mit der Übernahme der Schulz Fördertechnik ergeben sich deutlich erweiterte Möglichkeiten für Minitec im Produkt- und Lösungsbereich sowie der Zugang zu neuen Märkten.“