Im Rahmen der Turn-Finals in Koblenz wurden auch die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Rope Skipping ausgetragen.

Nach ihrem erfolgreichem Abschneiden bei der Pfalzmeisterschaft und der deutschen Meisterschaft konnte Amelie Sommer vom TV Ohmbach auch in Koblenz wieder ihr Können unter Beweis stellen. Die Ergebnisse in ihrer Altersklasse 3 waren überwältigend: Es gab gleich vier Medaillen.

Mit zweimal Gold in den Disziplinen Speed Sprint und Speed Endurance, Bronze im Freestyle und Silber in der Mehrkampfwertung Overall konnte Amelie einen kompletten Medaillensatz mit nach Hause nehmen.

Trainiert wird Amelie Sommer von Andre Zimmer, der an diesem Tag als Kampfrichter im Einsatz war, und von Marina Zimmer, die sie bei diesem Wettkampf betreut hat.