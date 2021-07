Mario Gilcher ist am Samstag, 24. Juli, ab 19 Uhr im Biergarten der Live-Bühne Godelhausen zu hören. Acoustic-Cover von Pop-, Country- und Folk-Liedern ist das Metier des Gitarristen und Sängers, der „für den Hut“ spielt. Wer zuhören, mitsingen, genießen will, sollte einen Tisch reservieren unter 06381 8649. Auch bei schlechtem Wetter findet das Konzert statt – dann im Saal. Mario Gilcher ist in der Region und auf der Live-Bühne kein Unbekannter. Im September war er zuletzt in Godelhausen zu Gast. Es seien weitere Sommerkonzerte im Biergarten im Theisbergstegener Ortsteil geplant, informiert Live-Bühne-Macher Günter Groß. Gestartet war er in die Saison mit einem Duo, das im Juli auf mehreren Bühnen im Landkreis gestanden hat: Manuel Distler und Stefan Altherr.