Die Rope Skipper des TV Kübelberg, des TV Waldmohr und TV Ohmbach waren bei der Pfalz-Einzelmeisterschaft nach langer coronabedingter Zwangspause am Start. In Bellheim ging es endlich wieder auf die Wettkampffläche. Neu war dabei auch das Wertungssystem.

In der Altersklasse 1 (19 Jahre und älter) belegte Helene Wemmert (TVK) insgesamt den vierten Platz, durfte sich damit über die Qualifikation für die Deutschen Einzelmeisterschaften freuen. Vereinskollegin Annalena Penk erzielte mit Platz fünf in der Gesamtwertung und Platz sechs in den Triple Undern die Qualifikation für das Bundesfinale, ebenso wie Selina Tynek, die dann in der Speeddisziplin antreten darf. Zusätzlich erreichte Tynek die Gold-Medaille in der Double Under Disziplin, weshalb sie auch am Double Under Cup teilnehmen wird. Chantalle Ludes, die sich mit einer Knieverletzung durch die Landesmeisterschaft kämpfen musste, wurde am Ende Achte. In der jüngeren Altersklasse belegte Hannah Hoffmann vom TVK den fünften Platz im Gesamtranking und Rang vier in den Double Undern. Mara Seiwerth sicherte sich mit Platz 1 in jeder einzelnen Disziplin den Gesamtsieg und darf sich nun auf die Deutschen Einzelmeisterschaften vorbereiten, die mit dem Bundesfinale am Wochenende vom 9./10. April in Müllheim ausgetragen werden.

Marie Hennes vom TV Waldmohr wurde in der AK 1 Gesamtsiebte. Alisa Kirsch erreichte im Double Under Rang fünf, wurde im Triple Under Dritte. Linda Hentschel (AK 2) kam auf den Silberrang, belegte im Double und Triple Under Platz drei, Mira Schwarz war bei den jüngsten Teilnehmerinnen (Jahrgänge 2011 bis 2013) nur eine von zwei Starterinnen.

Der TV Ohmbach schickte in der AK 3 (Jahrgänge 2007/2008) zwei Sportlerinnen in den Wettkampf. Amelie Sommer wurde Gesamtdritte, Lena Becker Fünfte.

Am 2. April richtet der TV Waldmohr in der Sporthalle der IGS Schönenberg-Kübelberg die Landesmeisterschaft der Rope-Skipping-Mannschaften aus.