Die Polizei bittet um Hinweise nach einer vermissten Person. Dabei handelt es sich um Horst L. aus Altenglan. Der 63-Jährige wurde der Polizei zufolge am 2. März vermisst gemeldet. Zuletzt gesehen wurde L. allerdings bereits am 9. Februar. Nach Angaben der Polizei hatte er an diesem Tag einen Arzttermin in Altenglan. Dort hatte er eine Überweisung nach Rockenhausen erhalten, wo L. jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen nie ankam. Sein Umfeld ist davon ausgegangen, dass er sich in Behandlung befindet, weshalb sein Verschwinden auch erst so spät auffiel.

Wann Horst L. sein Zuhause verlassen hat, ist nicht bekannt. Es stellte sich nun heraus, dass er lediglich den Haustürschlüssel und seinen Geldbeutel mitgenommen hatte. Sein Auto und sein Mobiltelefon ließ er genauso zurück wie die Überweisung des Arztes. Ob er sich mit anderen Verkehrsmitteln auf den Weg nach Rockenhausen gemacht hat, ist unklar, teilt die Polizei weiter mit.

Unglücksfall nicht ausgeschlossen

Die Suche nach ihm mit Hilfe einer Drohne und Spürhunden blieb bisher erfolglos. Bisher gibt es auch keine Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte des 63-Jährigen, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Auch ein Unglücksfall kann laut Polizei derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der Vermisste ist etwa 1,78 Meter groß, kräftig, hat rötlich-blondes Haar mit Geheimratsecken. L. ist Brillenträger und hat meist ein gerötetes Gesicht. Fotos des Gesuchten sind auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz veröffentlicht. Hinweise nehmen die Kriminalpolizei in Kaiserslautern, Telefon 0631 3692620, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Konkret bitten die Ermittler um Hinweise darauf, wo Horst L. nach dem 9. Februar gesehen wurde, bei wem er sich kurz zuvor oder danach gemeldet hat und auf Personen, Orte oder Städte, die L. gerne besucht hat.