Ruven Fritzinger tritt als Bürgermeisterkandidat an. Der 42-jährige Verwaltungsfachwirt ist von Kindesbeinen an in zahlreichen Vereinen engagiert. Er ist verheiratet und seit 15 Jahren im Gemeinderat. Seit zehn Jahren hat er das Amt des Ersten Beigeordneten inne. „Es macht mir Freude, an der Entwicklung des Ortes mitzuarbeiten und das tue ich nun auch schon über einen längeren Zeitraum. Ich möchte für die Dorfgemeinschaft etwas bewegen“, sagt Fritzinger über seine Motivation. Auch in der Vergangenheit sei in der Ortsspitze transparent zusammengearbeitet worden. „Ich war auch bisher in alle Geschäftsbereiche eingebunden und könnte das Amt lückenlos übernehmen“, sagt er. Viele Projekte seien in den letzten Jahren angestoßen worden. Die wolle er weiterführen. Einen Schwerpunkt seiner künftigen Arbeit sieht er in der Weiterentwicklung und Erhaltung des Ganztags- und Hortangebotes. „Das halte ich für elementar für die Ortsgemeinde“, sagt Fritzinger. Eine Jugendvertretung im Gemeinderat hält er für sinnvoll und auch einen Seniorenbeirat, damit alle Generationen ihren Blickwinkel einbringen könnten. Entwicklungsbedarf sieht er bei Mietwohnungen und Bauplätzen. Finanziell sieht er die Gemeinde mit dem Haushaltssanierungskonzept gut aufgestellt.