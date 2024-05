Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Dienstag unterlag der TuS Ramsen in der A-Klasse dem ASV Winnweiler zu Hause mit 1:2. Acht Niederlagen in Serie und kein leichtes Restprogramm – mehr denn je spukt nach der Trainerentlassung von Marco Kroneberger im Stumpfwald das Abstiegsgespenst. Kürzlich erklärte auch noch Christian Reinwald, dass er den Verein im Sommer verlassen werde. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Fabian Schmitt hat bei dem 33-jährigen Routinier nachgefragt.

Herr Reinwald, Sie spielen Ihre neunte Saison im Trikot des TuS Ramsen. Im Sommer wechseln Sie zu Ihrem Heimat- und Jugendverein TSG Eisenberg zurück. Wieso?

Nach der langen