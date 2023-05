Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

GRUMBACH. In den Fußballkreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach spielen auch in der Saison 2020/2021 wieder einige Mannschaften, die im Kreis Kusel beheimatet sind. Neu dabei ist dann auch der TV Grumbach.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 gehen der ASV Langweiler/Merzweiler und die SG Perlbachtal an den Start. Für den ASV erscheint die Marschrichtung klar: Es soll in die Aufstiegsrunde gehen. Bleibt die Truppe