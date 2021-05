Werden zu den Landtagswahlen am 14. März die Wahllokale geschlossen bleiben? Wenn es nach den Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein und Kusel-Altenglan geht, ja. Sie beantragen beim Landeswahlleiter, dass ausschließlich per Brief gewählt werden soll.

Die Verantwortlichen in den beiden Verbandsgemeinden berufen sich auf Paragraf 88 des Landeswahlgesetzes, der im Falle einer „außergewöhnlichen Notsituation“ eine ausschließliche Briefwahl vorsieht. Eine außergewöhnliche Notsituation sehen zum Beispiel die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan, Stefan Spitzer, und Lauterecken-Wolfstein, Andreas Müller, in den momentanen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. An beide ist der Wunsch aus den Ortsgemeinden herangetragen worden, sich für eine Briefwahl einzusetzen.

Wahlhelfer schützen

Müller und Spitzer sehen den Passus im Landeswahlgesetz als erfüllt an, demzufolge man davon ausgehen muss, dass die Stimmabgabe in Wahlräumen am Wahltag wegen „... erheblicher gesundheitlicher Gefahren (...) unmöglich sein wird“. „Wir müssen die Gesundheit der Wahlhelfer schützen“, argumentiert Andreas Müller. „Das Problem ist doch, dass die Helfer, davon viele ältere, den ganzen Tag im Raum sitzen. Schließlich gibt die Bundesregierung doch vor, dass es so wenig wie möglich Kontakte geben soll“, sagt Müller, der zudem fürchtet, dass sich nicht genügend Wahlhelfer finden lassen.

Das sieht auch Stefan Spitzer so. „Das wäre vernünftig in der gegenwärtigen Situation“, hält er fest. Andererseits wisse er aber auch, dass ähnliche Anträge schon abgelehnt worden seien mit dem Hinweis, dass bei Einhaltung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen eine Urnenwahl durchgeführt werden könne. Für beide Sichtweisen gebe es Argumente. Er plädiere allerdings für die Briefwahl, auch weil es der Wunsch der meisten Ortsgemeinden in seiner Verbandsgemeinde sei.

Frist verstrichen

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal schließt sich den Initiativen aus dem Norden und der Mitte des Landkreises nicht an. Deren Bürgermeister Christoph Lothschütz verweist zunächst auf eine Frist bis Mitte Januar. Bis zu diesem Zeitpunkt sei es möglich gewesen, Änderungen am Landeswahlgesetz anzumelden. Die Frist sei verstrichen. Andererseits stelle der Landkreis mit einem Inzidenzwert von unter 50 keinen Hotspot mehr dar, die Wahlhelferteams in den Ortschaften seien größtenteils zusammengestellt. Er habe keine Rückmeldungen, dass Wahlhelfer irgendwo fehlen würden, auch sei der Wunsch für eine Briefwahl noch von keiner Gemeinde geäußert worden. Da nun zwei Verbandsgemeinden, die etwa 60 Prozent der Bevölkerung repräsentierten, eine Briefwahl betragen wollten, müsse er nicht aktiv werden, sagt Lothschütz. Denn sollte ihnen nach Prüfung die Briefwahl zugestanden werden, gelte die ja dann auch für seine Verbandsgemeinde, meint der Bürgermeister.

Rubly entscheidet

Er spricht allerdings von einer „logistischen Herausforderung“, falls es so kommt und je näher die Entscheidung an den Wahltermin heranrückt. „Wir haben etwa 23.000 Wahlberechtigte und müssten alle anschreiben und die Unterlagen rausschicken. In kurzer Zeit ist das nicht hinzukriegen.“ Die ihm bekannten Äußerungen des Landeswahlleiters deuteten aber nicht auf eine Briefwahl hin. Der habe sinngemäß gesagt, dass wir alle ja einkaufen dürften, insofern könnten wir auch wählen gehen, formuliert Lothschütz.

Nach Aussage von Spitzer und Müller sind deren Anträge der Kreisverwaltung in der vergangenen Woche zugeleitet worden. Die Entscheidung, ob die Anträge befürwortet und an den Landeswahlleiter weitergeleitet werden, trifft der Kreiswahlleiter, also Landrat Otto Rubly. Wie die Kreisverwaltung Ende vergangener Woche auf Anfrage mitteilte, liegen noch nicht alle Rückmeldungen aus den einzelnen Stimmbezirken vor. Erst wenn das der Fall sei, werde der Kreiswahlleiter seine Entscheidung treffen.