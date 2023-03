Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

KUSEL. Als erste Partei im Landkreis haben die Grünen ihren Direktkandidaten für die rheinland-pfälzische Landtagswahl im März 2021 bestimmt. Die Kreisgrünen nominierten bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend in Kusel mit einstimmigem Votum Andreas Hartenfels (Nanzdietschweiler) zum Bewerber im Wahlkreis 40, der deckungsgleich mit dem Landkreis ist. Als Ersatzkandidat tritt Ulrich Urschel (Etschberg) an.

Der 53-jährige Hartenfels ist seit 2011 Landtagsabgeordneter. Gewählt wurde er jeweils über die Landesliste der Grünen. In der aktuellen Wahlperiode des Landesparlaments hat