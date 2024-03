So teuer wie zunächst befürchtet wird’s bei Wasser- und Abwasser wohl doch nicht. Aber Vertrauen wurde verspielt.

Was für eine Ironie: Gerade um eine besonders komplexe Aufgabe ordentlich zu erledigen, holt sich die Verwaltung der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan externe Hilfe. Doch ausgerechnet in der Berechnung der Wasser- und Abwassergebühren und -beiträge versteckte sich ein Fehler – der viele, viele Hauseigentümer in der Verbandsgemeinde richtig viel Geld hätte kosten können. Gut, dass der Fehler gefunden und vom dafür verantwortlichen Wirtschaftsprüfungsunternehmen auch eingestanden wurde.

Aber das Porzellan ist zerdeppert: Auch die nächsten Bescheide werden von den Bürgern wieder besonders skeptisch geprüft. Denn klar ist: Im Vergleich zu den Vorjahren müssen die Gebühren noch immer steigen. Die Verwaltung muss sicherstellen, dass der nächste Anlauf fehlerfrei gelingt.