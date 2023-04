Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als jeder dritte Arbeitnehmer in der Westpfalz war oder ist seit Ausbruch der Corona-Krise in Kurzarbeit. Das hat Agentur-Chef Peter Weißler auf Anfrage mitgeteilt. Was ihm aber wirklich Bedenken bereitet: In jüngster Zeit gibt es immer häufiger den Verdacht, dass Kurzarbeitergeld missbräuchlich beantragt wird.

5300 Unternehmen haben seit Mitte März bei der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens Kurzarbeit angezeigt. Betroffen davon waren knapp 68.000 Arbeitnehmer in der Westpfalz. Insgesamt