Das riesige Antlitz des Schinderhannes, des Räubers, der vor mehr als 200 Jahren die Region unsicher machte, erblüht am Hang nahe der Wasserburg in Reipoltskirchen: Es gibt wieder eine Kunst im Grünen, die am Sonntag, 11. Juni, 14 Uhr, eröffnet wird.

Im Jahr 2020 hatte Diethelm Rünger bereits sein Engagement zurückgefahren, nur ein Landschaftsbild statt mehrerer verwirklicht. Nun hat sich der 74-Jährige Initiator der Kunst im Grünen erneut überreden lassen – er ist aber auf der Suche nach einem Nachfolger. Möglich wird das Projekt nur durch Ehrenamtliches Engagement aus dem Ort.

Sie haben zusammen mit Rünger im April das Antlitz des historischen Räubers in den Hang gelegt – maßstabsgetreu vom Turm der Burg aus auf 22 Metern Breite und 90 Metern Länge in die Landschaft vermessen. 500 Quadratmeter Malervlies wurde mit Holz auf der Wiese fixiert, geschwärzte Holzscheite außerdem zur Strukturierung verwendet sowie eine Wildblumenwiese zur Umrahmung ausgesät.

Bei der offiziellen Eröffnung es Kunstwerkes wird der Musikverein Reipoltskirchen aufspielen und das Restaurant Plaisir in der Wasserburg die Bewirtung übernehmen. Dazu wird eine Rad-Sternfahrt „Alte Welt“ nach Reipoltskirchen organisiert. Gestartet wird in vier Orten: Bad Sobernheim (9.45 Uhr), Lauterecken (10.30 Uhr), Otterberg (11 Uhr) und Rockenhausen (10 Uhr). Informationen zu den Streckenverläufen und der Anmeldung gibt es auf der Internetseite www.alte-welt.com/sternfahrt-mit-dem-rad-nach-reipoltskirchen.