Seit 1986 existiert eine Freundschaft zwischen dem Musikverein Nanzdietschweiler und einem kroatischen Musikverein. Diese drückt sich in wiederkehrenden gegenseitigen Besuchen aus. Am 2. April kommen die Kroaten wieder in die Pfalz.

Am kommenden Dienstag, also unmittelbar nach Ostern, kommen die Mitglieder des kroatischen Musikvereins „Kulturno Umjetnicko Drustvo Hartic“ zum zehnten Mal nach Nanzdietschweiler, um ihre Freunde des dort ansässigen Musikvereins zu besuchen. Damit wird fortgeführt, was seit 38 Jahren Bestand hat: Seit 1986 pflegen die beiden Vereine nämlich eine Freundschaft, die sich in regelmäßigen gegenseitigen Besuchen ausdrückt.

Ausflüge und Konzerte

Die Kroaten bleiben vier Tage am Glan. Nach ihrer Ankunft am Dienstag und einem Ausflug an die Weinstraße am Mittwoch ist für Donnerstag, 4. April, 19.30 Uhr, ein Konzert in der Kurpfalzhalle geplant, welches zunächst vom Nanzdietschweilerer Musikverein bestritten wird, der Löwenanteil des Abends gehört jedoch den kroatischen Musikern. Das Programm haben die beiden Vereine nicht abgesprochen. „Aber tatsächlich haben wir es seit 1986 zum allerersten Mal geschafft, dasselbe Lied vorzubereiten, daher spielen wir dieses am Schluss zusammen“, sagt Dirigent Volker Kaufmann. „Das ist wirklich purer Zufall.“ Kaufmann sei durch einen Whatsapp-Status eines der kroatischen Musiker darauf aufmerksam geworden. Konkret handele es sich um ein Blues-Brothers-Medley.

Am Freitag zeigen die Westpfälzer ihren Freunden die saarländische Landeshauptstadt Saarbrücken, am Abend ist dann eine Party in der Gaststätte Trafo mit Heinz Glass, der in seiner Band einige Mitglieder des Musikvereins Nanzdietschweiler um sich versammelt, geplant. „Mal sehen, eventuell steigt auch noch jemand von den Kroaten ins musikalische Programm ein“, sagt Kaufmann. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr. Wie das Konzert in der Kurpfalzhalle ist sie öffentlich. Am Samstag reisen die Kroaten wieder zurück.

Die Heimat heißt Tisno

Der Verein „Kulturno Umjetnicko Drustvo Hartic“ ist in Tisno an der Küste Dalmatiens beheimatet. Im Regelfall besuchen sich die Vereine alle zwei Jahre im Wechsel: Nachdem die Kroaten hier waren, fahren die Nanzdietschweilerer wieder hin. Die Corona-Pandemie hat den Rhythmus etwas aufgebrochen; nach dem letzten Besuch der Kroaten 2019 waren die Pfälzer erst 2022 wieder dort. Abseits dieser Besuche verbringt der ein oder andere Nanzdietschweilerer auch gerne mal seinen Urlaub in Tisno.

Der Ursprung der Freundschaft geht auch auf einen Urlaub zurück: Holger Müller, der später Vorsitzender des Musikvereins Nanzdietschweiler wurde, war 1985 nach Dalmatien gereist. Dort suchte er wegen einer Magenverstimmung einen Arzt auf. Im Wartezimmer lernte er einen Kroaten kennen, ebenfalls Musiker in einem Verein. Aus dem Gespräch ergab sich eine private Einladung und schließlich die Idee eines ersten Besuchs. In zwei Jahren feiert die Freundschaft der beiden Vereine schon ihr 40-jähriges Bestehen.