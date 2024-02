Am Fasnachtswochenende muss die Redaktion wieder in Büttenredner-Manier die Wochenend-Kolumne reimen. Mal auf hochdeutsch, mal auf pälzisch. Und einen Pirmasenser honn mer auch ...

Wie losgeloss

Iwwerall geht’s grad besonnersch närrisch zu; das lässt uns in de Redaktion dann ah kee Ruh

Do juckt’s in die Finger un die Lachmuschkele zucke; schnell die närrisch Kolumne schreiwe un de Kollesche ausdrucke!

Dann werd in de Bahnhofstroß gegiggelt und gelacht; weil mers sonschd so selte macht

Se reime is eigentlich net unser Metier; deswehe läst sich der Text do ah so zäh

Hoffentlich hann ihr Leser e bissje eier Fräd; ansonschde dud’s uns arisch Läd

Schmerzensgeld werre mer eich käns zahle; doch wer bis zum Schluss läst, kann vor de Kumpel prahle

Negschd Woch werd do wirrer ordentlich geschrebb; und net so pälzisch und so schebb.

Versproch!

Autobahn-Baustelle

Alleh, helau, jetzt reim' halt was!

Oh ha, das wird ja wohl kein Spaß

Worüber bloß? Da fällt mir ein, es könnt' ja was mit Freiheit sein

Denn Freiheit, glaub ich, ist zur Stund'

das Wort in jedem großen Mund

Nur leider, leider, wie's mir scheint

ein jeder Mund sich selbst nur meint

Schon fangen die Probleme an:

Denn frei ist nur, wer teilen kann

Was mich mit Stichwort Freifahrtslücke

bringt zur A62-Brücke, wo ziemlich nah bei Glan-Münchweiler; die Freiheit bremsen Fahrbahnteiler

Teils neu ist der Asphalt dort schon

Der Reifen rollt, dann, welcher Hohn

100 und 80 – was für Regeln ... Ich lass die Automatik segeln; und freue mich: null Spritverbrauch! Natürlich weiß die Polizei das auch.

Ein Dreibein hier, ein Blitzer dort – so schnell sind 20 Euro fort.

Das ist mir aber kein Verdruss:

Null Spritverbrauch – ich bin im Plus! Spar'n durch bezahlen ist das Motto

das gilt nicht nur beim Blitzerlotto

Wer segelt, zahlt, doch bleibt's dabei

Ich teil mein Geld, ich bin so frei!

Bärmesenser

Ich konn’s ned verstecke und es fallt halt mo uff: Ja, ich hab e Migrationshinnergrund.

In de schäh Schuhstadt Bärmesens redd ma onnersch als im Kusler Kräs

Do werr ich efters gefroht: Was hatten des gehäß?

Uns Bärmesenser werd gsah, mir gehn zum Lache in de Keller. Mir misse halt ersch warmwerre – monche longsom, monche schneller

Die Kusler do howwe honn schun ihr Humor. Awa dass se lieb gugge, kommt seltener vor

Die Sprich sinn trucke wie de Woi in der Vorderpalz, doch Gott sei Donk laaft do eher Bier runner dorch de Hals

Ich will gar ned liehe, bei de Bärmesenser isses es selwe. Sogar in de Politik – egal ob Griene, Schwarze, Rode oder Gelwe

Nur die Blaue, die brauch ma beide ned. Zumal do braun eh besser gebasst hett

Ich bin kä Fasnachter und werr ah kenner mehr werre, die paar Zeile do warn schwerer, als die meischde Leit menne

Normal misst ichs gonze Helau, Alaaf und alles drummerum vun Klä uff in de Gene honn. Awa nodem moi om Rosemondah in Köln geborni Oma Bärmesenser Faschingsprinzessin war, iss des schoinbar verlor gong

Vielleicht sinn sich die Bärmesenser und Kusler jo ähnlicher, als ma menne, awa e neier Dialekt will ich trotzdem ned lerne

Narr oder Muffel?

Mit de Fassenaacht is es wahrlich wie mit allem im Lewe, die äne siehns schlechte drin, die annere s’scheene

Ja, es gebbt verschiedene Sorte Leit

die sich am beschde beschreibe losse in folgendem Vergleich:

Do is zum äne de Partylöwe, der det zum Feiere werklich töde

Fer jed Saison hat er e anneres Koschdiem, ihm wurd vielleicht aach schun de Goldene Löwe verliehn.

Uff jede Fall is er an Fassenacht net se bremse, alles werd mitgenomm – ohne se schwänze

Dann gebbts uff de anner Seit de Partymuffl(on), der so gar nix anfange kann mit de Faschingssaison. Woch fer Woch freit er sich uff denne Daach, wenn se endlich rum is die Fassenaacht. Koschdieme kommem net ins Haus, wenn er Viva Colonia heert, flippt er aus

Un wenn am Mittwoch bei de Narre Träne fließe, fangt er an, Feierwerk in die Luft zu schieße

egal zu was ner selbsch geheere, ob ner die Löwe odder die Mufflons beehre

Ich winsch eich jetzt e Endspurt mit viel Freid un Radau

Machents gut - Alaaf, Ahoi un Helau!

Besch ... eiden

So, jetzt langt’s mit dem Geschwall

Ich glaab jo fascht, mir hann e Knall

So e Nonsens zu verzabbe

(mir hann noch net mol Narrekabbe)

Geje gewisse (Alp-)Traumdänzer

Wirke mir wie Hilfsschul-Schwänzer

Wann’s um Dummgelaber geht

Hat Määnz die Latt zu hoch geleet

Dort hann vor korzem die Genosse

Die Kuh so richtich flieje losse

Die Ex-Partei fer klääne Leid

(wo schwafelt vun Gerechtichkeit –

genau – der rote Narrehaufe

der wo am liebschde „Woi“ tut saufe

Dem Volk awwer gern abverlangt

Dass es nur noch Wasser tankt) –

Der hat vorm Wahlkampf festgestellt

un rausposaunt in alle Welt:

„Rheinland-Pfalz is’ Paradies

Nur die Schwarze machen’s mies

Kommune strotze all vor Geld

Sinn finanziell gut uffgestellt

Deshalb leit aach uff de Hand

Die brauche gar kää Geld vom Land

Lautre und aach Bermesäns

Die hann genuch, von uns gibt’s käns“

Unn: Sogar im Kusler Land

Hat doch die private Hand

Geld zum Fresse, ohne Sch...

Dafür gebbt’s jetzt aach ’n Beweis

Denne hat vor e paar Daa

E Mann im Kreistag vorgetra

Hat behaupt, es is kä Scherz

Es „Armehaus“ macht grundlos Terz

Dort wohne lauter reiche Leit

Die guggen aach in Krisenzeit

Fußball nur im Pay-TV

(Odder fahrn zum Betze hie)

De Preis fers Abo dud net weh

Die Leit verdiene jo all meh

als wie se je im Läwe braichde

Weshalb se sich viel Luxus leischte

Jeder hat zwar nur zwää Ohre

(un e Nos, fer drin zu bohre)

doch jeder hier im Kuseler Land

hätt drei Smartphones in de Hand

Wer derart strunzt, dem gschieht’s doch recht

Dass er zehnfach Grundsteier blecht

Deshalb zieht Määnz die Drossel zu

Wann alles kabbutt is, is hoffentlich Ruh

Zu Fasnacht schieße mehr serick:

Das is echt e Sch#@&x%-Politik!