Es kehrt keine Ruhe ein. Zum neuen Kindergartenjahr am Montag waren von Eltern zahlreiche Protestplakate vor der Kita Theisbergstegen-Godelhausen aufgehängt worden. Sie hingen auch teilweise am Dienstag noch.

Der Elternausschuss und die Ortsbürgermeister von Theisbergstegen, Haschbach und Etschberg kritisieren eine Personalentscheidung der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und fordern ihre Rücknahme. Die hatte in ihrer Funktion als Träger der Einrichtung zwei langjährige Mitarbeiter versetzt. Zuvor hatte sich wegen der aktualisierten Bedarfsplanung der Personalschlüssel verändert. Auf den Plakaten werden das Arbeitsklima in der Kita in Frage gestellt, Verbandsgemeinde und Einrichtungsleitung kritisiert. Am Tor hing ein Maulkorb. Auf einem Plakat stand: „Schluss mit Mund verbieten.“

Der Elternausschuss hat das Landesjugendamt informiert und als Rückmeldung erhalten, dass die Behörde den Fall prüfen werde. Eine Stellungnahme der Verbandsgemeinde war am Dienstag nicht zu erhalten. Die drei Ortsbürgermeister haben sich am Dienstagabend getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.