Die Kindertagesstätte Regenbogen in Herschweiler-Pettersheim hat am Freitagnachmittag ihre Waldgruppe „Waldwichtel“ feierlich eingeweiht. 20 Kinder, drei Erzieherinnen und ein Azubi gehören derzeit zu den „Waldwichteln“.

Die Kinder werden seit etwas mehr als einem Jahr etwa 100 Meter von der örtlichen Grundschule entfernt im Waldstück „Am Hutschenbrücksgraben“ in der freien Natur betreut. Ortsbürgermeisterin Margot Schillo beschrieb die Gründe für die Eröffnung der Waldgruppe. Schon vor sechs Jahren habe sie sich mit dem Thema befasst. Die Kindertagesstätte Regenbogen habe sich ohnehin vergrößern müssen, um weitere Kinder aufnehmen zu können. Die Kita sei mit 110 Betreuungsplätzen die drittgrößte im Landkreis. Baukosten in Höhe zwischen 3,4 und sechs Millionen Euro für die Erweiterung des Kita-Gebäudes haben laut Schillo im Raum gestanden. Die Waldgruppe sei weit günstiger gewesen. Die Ausgaben seien mit 145.000 Euro angesetzt gewesen und lediglich um 1000 Euro überschritten worden. Die Kinder treffen sich jeden Morgen in der örtlichen Schule, in der Schutzräume eingerichtet wurden. Die Schutzräume seien gesetzlich vorgeschrieben, um die Kinder bei widrigen Witterungsverhältnissen unterbringen zu können. In der Schule erhalten die Kinder zudem ein Mittagessen, das in der Schulmensa eingenommen wird. Für die Waldgruppe gebe es eine Warteliste, da die maximale Anzahl der Kinder schon erreicht sei. Laut Bürgermeister Christoph Lothschütz ist es die zweite Waldgruppe in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. In Schönenberg-Kübelberg war vor einigen Jahren der erste Waldkindergarten eröffnet worden. Carolin Bendig und Omid Rahimi haben ihren Sohn Merlin für die Waldgruppe angemeldet, „damit er mutiger und selbstständiger“ wird. Obwohl er sich nun täglich bei Wind und Wetter draußen aufhalte, sei Merlin nicht öfter krank als zuvor. Ihr Sohn gehe mit Freude in den Kindergarten.