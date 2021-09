Weil die Wasserleitung repariert werden muss, wird es in Heinzenhausen in der Berg-, Tal- und Hohenöller Straße am Dienstag, 5. Oktober, von 8 bis etwa 16 Uhr kein fließend Wasser geben. Dies teilen die Verbandsgemeindewerke mit, die für Fragen unter 06382 791403 erreichbar sind. Weitere Hinweise: Wasserhähne sollten geschlossen bleiben, um Schäden zu vermeiden, wenn das Wasser wieder läuft. Mögliche Wassertrübungen aufgrund von Druckschwankungen seien unbedenklich, jedoch sollte man das Wasser einige Minuten ablaufen lassen, bis es wieder klar und kühl aus dem Hahn kommt.