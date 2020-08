Karin Fleming aus Altenglan-Patersbach stellt im August und September bei den regelmäßigen Ausstellungen des Kunstkreises Kusel im Foyer des Westpfalz-Klinikums Kusel ihre Arbeiten vor. „Schöpferisches Flickwerk II“ heißt der Titel ihrer Ausstellung. Die Künstlerin stellt nach 2016 bereits zum zweiten Male ihre Werke im Krankenhaus aus. Ihre Bilder hat sie nicht wie fast alle Maler des Kunstkreises auf Leinwänden, sondern auf Stoff gebannt, denn sie nutzt die Technik des Quiltens. Der Ausdruck kommt von dem englischen Wort „to quilt“, was „steppen“ oder „polstern“ bedeutet. Die Technik reicht bis weit in die Zeit der Ägypter, Inka und Maja-Kulturen zurück. Ihre Liebe zu Stoffen und Nähen fing schon im Kindesalter an. Wie ein Maler seine Farben mischt und zu einem Bild komponiert, so näht sie mit der Hand die Stoffe zu einem Quiltbild zusammen – mit viel Fantasie , aber auch festen Regeln und Strukturen.