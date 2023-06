Julia Muntenas stellt derzeit im Foyer des Westpfalz-Klinikums Kusel ihre Bilder vor. Die aktuelle Ausstellung des Kuseler Kunstkreises trägt den Titel „Farbenfroh“.

Die im Jahr 1990 geborene Künstlerin stammt aus Germsbach im Schwarzwald und lebt seit fast zehn Jahren mit ihrem Ehemann im saarländischen Namborn. „Seit meiner Kindheit liebe ich die Kunst, das Kunsthandwerk und die Musik“, sagt sie. Muntenas malt mit Acryl-, Aquarell- und Neonfarben sowie mit Holzstiften, Pigmenten und Blattmetall. Inspirieren lasse sie sich auf Reisen. Muntenas malt nicht nur, sondern stellt individuellen Schmuck aus Edelsteinen, Papier und Holz her, macht Brandmalerei aus Holz, graviert Gläser, fotografiert und musiziert. Ihre Werke waren schon bei mehreren Ausstellungen des Kunstkreises zu sehen, etwa in Bedesbach, dem Stadt- und Heimatmuseum in Kusel. Dies Ausstellung „Farbenfroh“ kann im Juni und Juli besucht werden.