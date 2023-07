Das Jazztrio My Funny Cellotine mit Musikern aus dem Kreis Kusel und aus Weilerbach tritt am kommenden Sonntag, 9. Juli, ab 17 Uhr in der Evangelischen Kirche in Altenkirchen auf.

In Anlehnung an eine der schönsten Jazzballaden hat das außergewöhnliches Jazztrio – Dieter Schmidt am Piano, Christine Rutz am Cello und Thomas Seibel an der Gitarre – sich My Funny Cellotine genannt. Seit 2021 sind die drei versierten Musiker in der Region zu erleben. Thomas Seibel führt eine Musikschule in Dittweiler, Dieter Schmidt aus Weilerbach unterrichtet an der Kreismusikschule Kaiserslautern und Christine Rutz an der Musikschule Kuseler Musikantenland.

Im Gegensatz zu seinen Verwandten Geige und Kontrabass ist das Cello in der Jazzmusik weiter eher ein Exot. Zunächst war es eine Art „kleiner Kontrabass“, denn die ersten Jazzer, die das Cello verwendeten, waren Bassisten. Bei My Funny Cellotine spielt die klassisch ausgebildete Cellistin Christine Rutz das Instrument und setzt in Konzerten auch solistische Impulse.

Die Cellistin spielt ihr Instrument sowohl gestrichen als auch pizzicato, also gezupft, und schlägt so eine Brücke zwischen Klassik und Jazz: Im Programm der Musiker befindet sich etwa eine Serenade für Violoncello von Hans Werner Henze, der zu den bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts gehört, Wayne Shorters Nummer „Beauty And The Beast“ oder der Jazzstandard „Chameleon“ von Herbie Hancock. Das Stück hat eine charakteristische Basslinie, die Rutz auf das Cello überträgt. Seine Tastenkünste zeigt Dieter Schmidt bei Nummern wie „Crystal Silence“ von Chick Corea .