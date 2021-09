Bei der bundesweiten Interkulturellen Woche vom 25. September bis zum 3. Oktober finden auch im Kreis Kusel Veranstaltungen statt. Das Angebot ist breit gefächert: Vom Workshop über Filmabende bis hin zum Konzert ist für jeden Geschmack etwas dabei.

„Die Initiative ging eigentlich von Angelika Schmidt vom Diakonischen Werk aus. Sie hat im Juni angerufen und gefragt, ob wir nicht gemeinsam ein Programm für die Interkulturelle Woche aufstellen wollen“, berichtet Simone Schnipp von der Partnerschaft für Demokratie Kusel. „Neben uns hat Schmidt auch anderer Institutionen und Vereine, wie beispielsweise das Rote Kreuz und die Kontaktstelle Holler angesprochen.“

Daraufhin habe man ein Treffen vereinbart und erste Programmpunkte auf die Beine gestellt. „Wir haben das Ganze dann noch einmal öffentlich gemacht, um auch anderen Vereinen und Institutionen die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen“, berichtet Schnipp weiter.

Nach dem Aufruf habe sich beispielsweise der SV Haschbach gemeldet, auf dessen Gelände nun einer der ersten Programmpunkte stattfindet. Unter der Überschrift „Fußball der Kulturen“ sind am 26. September Kinder ab vier Jahren mit ihren Familien eingeladen, gemeinsam zu kicken.

Vorurteile abbauen

„Da geht es, wie bei den anderen Programmpunkten auch, hauptsächlich darum, sich kennenzulernen und Vorurteile abzubauen – und damit sollte man möglichst früh beginnen“, erklärt Schnipp. Viele Veranstaltungen seien daher auch bewusst niederschwellig gehalten. „Wie zum Beispiel der Mittagstisch im Mehrgenerationenhaus“, nennt Schnipp ein Beispiel. Dort werden an vier Tagen verschiedene Buffets mit landestypischen, beispielsweise brasilianischen oder afghanischen Gerichten angeboten.

Neben dem Kennenlernen der Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, soll es aber unter anderem darum gehen, zu erklären, warum diese ihre Heimat verlassen mussten. Dazu dienen Filmabende, an denen die Fluchtursachen anhand der Beispiele Afghanistan, Syrien, Somalia und dem Irak dargestellt werden.

Begegnungen ermöglichen

Der Sinn solcher Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche liegt für Schnipp auf der Hand. „In Sachen (Alltags-)Rassismus gibt es noch einiges zu tun – auch bei uns im Landkreis“, weiß die Koordinatorin der „Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kusel“. Daher gelte es, Möglichkeiten zur Begegnung und des gegenseitigen Kennenlernens zu schaffen. „Wir müssen wegkommen von den Klischees und dem ,wir’- und ,die’-Gedanken“, fordert Schnipp.

Und damit man so viele Menschen wie möglich ansprechen kann, ist das Angebot breit gefächert. „Wer tief in die Thematik einsteigen will, kann beispielsweise bei einem der Workshops mitmachen. Wer sich nicht aktiv beteiligen, sich aber dennoch informieren will, kann sich zu Hause einen der interessanten Filme anschauen – oder einfach einen schönen Abend bei einem Konzert machen, sagt Schnipp. Für die Umsetzung der Programmpunkte seien die einzelnen Anbieter selbst verantwortlich. Die Partnerschaft für Demokratie unterstütze aber die ein oder andere Veranstaltung finanziell.

Das Programm

Eröffnung der Interkulturellen Ausstellung „Heimat - Zwischen Zwei Welten“. Freitag, 25. September, 18 Uhr, Protestantische Kirche Kusel .

„Fußball der Kulturen – für Kinder und ihre Familien“. Sonntag, 26. September, 10 bis 12 Uhr, Sportgelände SV Haschbach.

„Interkultureller Mittagstisch“ im Mehrgenerationenhaus Kusel . Montag, 27. September: Brasilianisches Buffet; Dienstag, 28. September: Afghanisches Buffet; Mittwoch, 29. September: Mediterranes Buffet; Donnerstag, 30. September: Persisches Buffet.

„Digitale Länderabende – Fluchtursachen kompakt“. Montag, 27. September: Afghanistan ; Mittwoch, 6. Oktober: Syrien ; Montag, 8. November: Somalia ; Mittwoch, 15. Dezember: Irak . Jeweils von 18 bis 20 Uhr, digital über die Videoplattform Zoom.

„Interkulturelles Atelier“ im Mehrgenerationenhaus Kusel . Dienstag, 28. September, 17 bis 20 Uhr.

Filmabend : „Vertrieben – Schutzsuchende und unsere Verantwortung“. Mittwoch, 29. September, 18.30 bis 21 Uhr, Auswanderermuseum Oberalben.

„Interkultureller und Interaktiver Workshop“ der Migrationsberatung DRK Kreisverband Kusel . Donnerstag, 30. September, 17 bis 19 Uhr, Mehrgenerationenhaus Kusel .

Workshop „Music makes the World go round – Musik aus anderen Ländern“. Freitag, 1. Oktober, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 3. Oktober (Abschlusskonzert), 15 Uhr, Jugendherberge Burg Lichtenberg .

„Love Music – Hate Racism“ mit der multikulturellen Band „Shaian“. Samstag, 2. Oktober, 18.30 Uhr, Stadtkirche Kusel .

„Ankommen und bleiben im Kreis Kusel – digitaler Austausch“. Montag, 4. Oktober, 18 bis 20 Uhr.