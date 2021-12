Am Montag um 10 Uhr tagt zum letzten Mal in diesem Jahr der Kreisausschuss. Der wichtigste Tagesordnungspunkt steht im nicht öffentlichen Teil: Verträge zur Bewirtschaftung der Gastronomie auf Burg Lichtenberg und der Wasserburg in Reipoltskirchen. Beide Restaurants stehen seit fast einem Jahr leer. Nach RHEINPFALZ-Informationen gibt es Bewerber. In einem Fall will eine Brauerei offensichtlich einsteigen. Neu vergeben werden muss auch die Mittagsverpflegung in den Schulen. Die Verwaltungsvorlage geht davon aus, dass der Kostenbeitrag der Eltern künftig bei 4,12 Euro liegen müsste. Bislang betrug er zwischen 2,50 Euro und drei Euro. Der Landesrechnungshof hatte eine „angemessene Erhöhung“ gefordert.