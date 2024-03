Der Hof am Weiher aus Albessen ist mit seiner Idee, im Haus der Kulinarischen Landstraße in Konken einen Dorfladen zu eröffnen, einen wichtigen Schritt vorangekommen. Für Samstag, 23. März, ist um 17 Uhr eine Infoveranstaltung in der Turnhalle Konken geplant.

Möglicherweise sind die Tage des Leerstands an der Konker Hauptstraße bald gezählt. Ein Leiter, der den neu geplanten Dorfladen übernehmen könnte, sei schon gefunden, informiert Kornelius Burgdörfer-Bensel, Vorstand der Hof am Weiher AG. Nun gehe es darum, das Interesse der künftigen Kunden zu wecken. Dazu seien Bürger aus Konken und der Region zur Infoveranstaltung eingeladen.

Auch günstige Biomarken

Neben Obst und Gemüse solle das Angebot Grundnahrungsmittel und Milchprodukte umfassen, kündigt Burgdörfer-Bensel an. Er geht davon aus, dass rund 95 Prozent der Waren in Bio-Qualität angeboten werden. Dabei wolle die AG auch auf günstigere Biomarken als Einstiegsprodukte für Verbraucher von konventionellen Erzeugnissen setzen. Neben dem eigenen Obst und Gemüse vom Hof am Weiher sollen auch frische Waren von Bio-Kollegen der Öko-Marktgemeinschaft verkauft werden. Es werde zudem ein kleines konventionelles Sortiment angeboten – „etwa Eier und Honig von lokalen Anbietern nebenan“. Gelingen könne das Projekt auf einer solidarischen Grundlage, ist Burgdörfer-Bensel überzeugt. Dies würde bedeuten, dass sich Kunden vorab zum regelmäßigen Einkauf verpflichten.

Entstehen solle ein Dorfladen, der für Regionalität, Nachhaltigkeit und solidarisches Miteinander steht. „Aus Kunden werden Mitglieder, aus dem Umsatz werden Beiträge, und aus einem leeren Einzelhandelsgeschäft ein Ort der Begegnung und Gemeinschaft“, heißt es in der Einladung zur Infoveranstaltung.