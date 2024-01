Unternehmer, Ehrenbürger, Wohltäter – das sind nur einige Worte, mit denen man Bernhard Bauer beschreiben könnte. Am Mittwoch erwartet Bauer eine weitere Auszeichnung, die im wahrsten Sinne des Wortes einem Ritterschlag gleichkommt: In Mainz wird ihm am Mittwoch, 31. Januar, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

