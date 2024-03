Die Anzahl der arbeitslosen Menschen in der Westpfalz ist im März leicht gesunken. Mit Blick auf das vergangene Jahr gibt es gar einen Beschäftigungsrekord. Dennoch suchen weiterhin viele Unternehmen nach Mitarbeitern, teil die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens mit.

Zusammen mit den Jobcentern zählte die Arbeitsagentur im März in den Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken, den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz sowie dem Donnersbergkreis nach eigenen Angaben insgesamt 17.712 Arbeitslose. Das waren 121 (0,7 Prozent) weniger als im Februar und 1064 (6,4 Prozent) mehr als im März des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag laut Agentur für Arbeit im März in der Region bei 6,3 Prozent. Gegenüber dem Vormonat ist sie um 0,1 Prozentpunkt zurückgegangen, gegenüber dem Vorjahresmonat aber um 0,3 Prozentpunkte gestiegen.

Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, weist darauf hin, dass Unternehmen in „sämtlichen Wirtschaftszweigen“ nach neuem Personal suchen.

Arbeitslosenquote in Kusel sinkt

Mit Blick auf die Daten zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zum Stichtag 30. September 2023, teilt Weißler mit, sei ein neuer Höchststand der Beschäftigung in der Westpfalz erreicht worden. Demnach waren in der Region am Stichtag insgesamt 172.775 Frauen und Männer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 1841 (1,1 Prozent) mehr als vor einem Jahr.

Im Landkreis Kusel waren im März 1636 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 101 (5,8 Prozent) weniger als im Februar und 21 (1,3 Prozent) mehr als im März des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist von 4,8 Prozent im Februar auf nun 4,5 Prozent gesunken. Sie lag damit 0,1 Prozentpunkt höher als im Vorjahresmonat. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Kusel 37 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren elf mehr als im Februar und 46 weniger als im März des vergangenen Jahres. Es befanden sich zum Zähltag 568 offene Stellen im Bestand.