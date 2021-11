Auch die Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr hat sich dazu entschlossen, den Tag der offenen Tür am Samstag, 20. November, aufgrund der aktuellen Corona-Inzidenzwerte abzusagen. Die Schulleitung habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die Sicherheit aller Beteiligten gehe vor, heißt es in einer Mitteilung. Wer sein Kind für die fünfte Klasse im Schuljahr 2022/2023 an der IGS anmelden möchte, könne sich aber beim Sekretariat der Schule melden und bei Bedarf einen Termin vereinbaren, um die Schule zu besichtigen und sich beraten zu lassen. Die konkrete Anmeldung erfolgt erst ab 29. Januar 2022. Weitere Infos im Internet.