In den kommenden Wochen laufen die Anmeldungen für alle interessierten Schüler, die an der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr ihr Abitur machen möchten.

Am Samstag, 27. Januar, zwischen 9 und 13 Uhr, können sich am Schulstandort Schönenberg-Kübelberg Schülerinnen und Schüler für die Oberstufe anmelden. Ein Termin ist an diesem Tag nicht nötig. Weitere Anmeldemöglichkeiten gibt es in den zwei darauffolgenden Wochen (Zeitraum vom 1. bis 9. Februar). Für Anmeldungen in diesem Zeitraum müssen aber Termine ausgemacht werden. Dafür reicht ein Anruf beim Sekretariat der Schule unter 06373 811010. Bitte beachten: Schüler, die noch nicht volljährig sind, können sich nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten oder einem Elternteil anmelden.

Für die Anmeldungen müssen folgende Unterlagen mitgebracht werden (jeweils das Original und eine Kopie): das aktuelle Halbjahreszeugnis der Klassenstufe 10, Jahreszeugnisse von Klassenstufe 6 bis 9, Geburts- oder Abstammungsurkunde, ein aktuelles Lichtbild und einen Impfnachweis zur Masernimpfung.