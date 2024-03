Der Bezirksliga-Spitzenreiter aus Saarbrücken wackelte nur kurz, dann wurde er seiner Favoritenrolle gerecht und siegte deutlich

Ohne etatmäßigen Trainer mussten die Frauen der HSG Schwarzerden-Kusel in der Bezirksliga Saar beim verlustpunktfreien Spitzenreiter USC Saar antreten. Zunächst konnten sie mithalten, waren dann aber chancenlos und verloren mit 16:26 (6:11).

Ohne Trainer Hans-Peter Eckert hieß es „auf zur Sportschule Saarbrücken“, um gegen den Tabellenführer USC Saar zu bestehen. Interimsmäßig betreute Christian Kollmann das Team. Die Gastgeberinnen waren verstärkt mit zwei weiteren ehemaligen Oberliga-Spielerinnen, führten nach knapp 13 Minuten mit 5:0. Das erste Tor für die HSG erzielte Miriam Busch, damit löste sich der Knoten. Innerhalb von fünf Minuten kamen die Gäste auf 4:5 heran. Nach einer Auszeit sortierte sich der USC aber wieder, konnte sich bis zur Pause auf 11:6 absetzen.

Probleme des HSG-Teams im Angriffsspiel

Diese Führung gaben die Gastgeberinnen auch in Hälfte zwei nicht mehr ab, bauten den Vorsprung weiter aus (17:9, 43.). Dennoch machten es die HSG-Frauen mit ihrer Abwehr dem USC weiter schwer, Tore zu erzielen. Für die Gäste war aber der Angriff das Hauptproblem. Die sicher stehende und kompakte Abwehr des USC erlaubte es kaum, Chancen herauszuspielen. Nach einem Doppelpack von Denise Freytag für die HSG zeigte die Anzeigetafel in der 52. Minute 20:15 an. In den letzten Minuten waren die HSG-Frauen dann mental scheinbar schon in der Kabine, was der USC direkt ausnutzte – Endstand 26:16!

Das Endergebnis ist sicher zu hoch ausgefallen, die Chancenauswertung der HSG war aber auch dürftig. Zudem war das Team durch die Verletzung von Kreisläuferin Kim Seiwerth in der ersten Halbzeit gehandicapt.

Aktuell rangiert die HSG auf Platz sieben der Bezirksliga Saar. Am Mittwoch verlor das Team das Nachholspiel beim ASC Quierschied 2 mit 21:23 (11:13), am Sonntag in Freisen ist der ASC schon wieder zu Gast (Anwurf 17 Uhr, Bruchwaldhalle).

So spielten sie

HSG Schwarzerden/Kusel: Becker M. (Tor), Busch (7/3), Becker L., Mack, Serbiné (3), Freytag (4), Hoffmann (1), Seiwerth, Dantes (1), Stein, Junker.