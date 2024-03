Der FDP-Verbandsgemeindeverband Lauterecken-Wolfstein hat seine Vorschlagsliste für den Verbandsgemeinderat aufgestellt. Kreisvorsitzender Peter Jakob führt die Liberalen im Norden des Kreises an.

Der Parteitag des Verbandsgemeindeverbands mit Neuwahlen war für die Freien Demokraten laut eigener Mitteilung „eine sehr positive Veranstaltung“. Der alte und neue Vorsitzende Peter Jakob wurde einstimmig wiedergewählt. Auch sein Stellvertreter Christoph Markgraf erhielt alle Stimmen. Zweiter Stellvertreter wurde Wolfgang Meyer. Seine Wahl und auch die Wahl des Schriftführers, Klaus Mittelstaedt, erfolgten ebenso einstimmig.

In der politischen Aussprache wurden nicht nur die aktuellen Themen der Verbandsgemeinde und der Stadt Lauterecken, sondern auch Landesthemen und Bundesthemen diskutiert. Peter Jakob will verstärkt Probleme an die Landes- und an die Bundesvertreter der FDP weitermelden: „Wir Kommunalpolitiker sind an der Basis und kennen die Probleme vor Ort. Unsere Hilferufe müssen lauter werden, damit die in Mainz und Berlin aufwachen.“

Im Anschluss wurde die Vorschlagsliste für den Verbandsgemeinderat gewählt, die Freien Demokraten konnten alle 32 Plätze mit Kandidaten besetzen, Mehrfachnennung sei keine nötig.

FDP-Kandidaten

Die ersten 20 Kandidaten der FDP für einen Sitz im Verbandsgemeinderat Lauterecken-Wolfstein sind Peter Jakob, Wolfgang Meyer, Klaus Mittelstaedt, Christoph Markgraf, Stefanie Schreiber, Andreas Jung, Oliver Jakob, Hans-Peter Scherer, Michael Groß, Gunter Mohr, Otto Leppla, Otto-Egbert Vogel, Ronny Sonntag, Wolfgang Buhl, Oliver Wendland, Dan Gravila, Manfred Brand, Thomas Threin, Klaus Schmelzer und Herrmann Michel.