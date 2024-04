Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast täglich sorgen sie für Schlagzeilen: Banden, die Geldautomaten sprengen. „Glücklicherweise sind wir bis jetzt verschont geblieben“, sagt Joachim Wagner, Vorstandsmitglied der Volksbank Lauterecken. Um mögliche Täter abzuschrecken (und die eigene Versicherung zufrieden zu stellen), rüstet die Volksbank ihre Automaten für viel Geld mit der neuesten Sicherheitstechnik aus. Die Dividende soll trotzdem steigen.

Bis Ende April soll die Umrüstung der Automaten in den Geschäftsstellen der Volksbank in Lauterecken, Offenbach-Hundheim, Otterbach und Wolfstein sowie am Standort in