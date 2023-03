In allzu viel Neues kann die Gemeinde dieses und nächstes Jahr nicht investieren. Dafür fehlt das Geld. Doch einiges ist dringend notwendig, wie die Vorberatung zum Haushaltsplan 2023/2024 im Gemeinderat gezeigt hat.

Am Dorfgemeinschaftshaus soll die Eingangstür erneuert werden. Ortsbürgermeister Siegmund Steiner rechnet mit Kosten von bis zu 12.000 Euro. Ein Angebot liege bereits vor. Auch am Feuerwehrhaus stehen laut Steiner Arbeiten an der Decke und der Fassade an, nachdem eine Platte abgefallen war und Nässe eindringt. Die Kosten werden auf 8000 bis 10.000 Euro kalkuliert. Weitere 4000 Euro sollen für Reparaturen in den Haushalt eingestellt werden – unter anderem solle in die Mietwohnung eine Dusche eingebaut werden. Größter Brocken wird jedoch der geplante Ausbau in der Lichtenberger Straße und der Straße Kirchenfeld, der mit rund 460.000 Euro zu Buche schlagen wird.