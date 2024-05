Eine 86 Jahre alte Frau ist in Viernheim östlich von Mannheim bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus verstorben. Ihre Wohnung und der zugehörige Balkon standen in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Notruf am Mittwochabend eingegangen. Zwar wurde die Frau aus der Wohnung gebracht, sie starb jedoch noch am Einsatzort. Die Brandursache ist noch unbekannt. Möglicherweise seien mehrere Wohnungen in dem Haus nicht mehr bewohnbar.