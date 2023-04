Schönenberg-Kübelberg. Am Ohmbachsee soll in den kommenden Jahren eine Mehrzweckhalle, das „Haus am See“, entstehen. Das Gebäude soll dann auch von Gruppen und Vereinen genutzt werden. Ein ehemaliger Bürgermeister soll das Projekt weiter verfolgen.

Noch ist unklar, wie die Mehrzweckhalle einmal aussehen soll. Der Ortsgemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, dass der Haupt-, Bau- und Finanzausschuss das Vorhaben weiterhin begleiten und vorbereiten soll. Die Idee, eine Projektgruppe zu gründen, sei damit vom Tisch, sagte Ortsbürgermeister Thomas Wolf im Nachgang zur Sitzung. Darüber hinaus soll die Firma Karl-Heinz Schoon für die Projektleitung verantwortlich sein. Auf Anregung von Nikolas Bremm (SPD) wird Wolf eine Offerte von der Firma anfordern. „Wir wollen schon wissen, welche Gelder wir bezahlen müssen“, betonte Bremm. Schoon, einst Bürgermeister der ehemaligen Verbandsgemeinde Schönenberg-Kübelberg, hatte das Projekt von Beginn an begleitet.