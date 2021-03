Ein neuer Standort für das Feuerwehrgerätehaus wird gesucht. Der jetzige Zustand sei nicht mehr haltbar, erklärte Roger Schmitt, der Beigeordnete der Verbandsgemeinde.

Rege beteiligte sich der Beigeordnete Peter Dietrich, als ein Grundstück in der Ortsmitte genannt wurde. Die Fläche ist durch den unterirdischen Bachlauf schwierig zu bebauen. Die Feuerwehr sei ein „Pfund“ im Ort, und zusammen mit der Verbandsgemeinde sollte es möglich sein, dort etwas zu errichten, was auch bei Veranstaltungen wie der Kerwe dienen könne, so seine Erklärung.

Zweimal befasste sich der Rat mit dem Mauerweg. In einer ehemals landwirtschaftlich genutzten Halle will ein Betrieb eine Zimmerei und Schreinerei einrichten und die Scheuer zu einem Wohnhaus umbauen. Wegen Bedenken zum Lärmschutz für die Nachbarn und der Enge der Straße wurde das Einvernehmen mit dem Vorhaben abgelehnt. In der Verlängerung des Mauerwegs ist der Feldweg auf 65 Meter weggebrochen. Der Zuschlag zur Sanierung ging an den günstigsten Bieter für 50.000 Euro.