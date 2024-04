„Leben und Kaufen in Brücken“. Unter diesem Motto lädt der Gewerbeverein Brücken im Ohmbachtal zu seinem Gewerbetag ein. Termin ist Sonntag, 21. April.

Von 13 bis 18 Uhr präsentieren sich etliche Geschäftsinhaber und Dienstleister auf dem Platz am Diamantschleifer-Museum. An diesem Tag, verspricht Gewerbevereinsvorsitzende Nina Spies, würden alle teilnehmenden Betriebe etwas Besonderes für die Kundschaft bieten. Was genau, möchte sie nicht sagen. „Es soll ja eine Überraschung werden. Aber die Besucher werden staunen.“ Die Bäckerei Becker wird mit einer Kunstausstellung aufwarten. Vernissage ist um 13 Uhr, verrät indes schon mal Ortsbürgermeister Pius Klein (CDU). Auch einige örtliche Vereine sind mit von der Partie, darunter der Musikverein und der Männergesangverein, die musikalisch unterhalten wollen.

Alle Ratsmitglieder sprachen sich bei der jüngsten Sitzung für das Vorhaben aus. Schließlich sei dieser Tag eine gute Gelegenheit für die Geschäfte, aber auch für die Gemeinde selbst, auf sich aufmerksam zu machen und das breitgefächerte Angebot zu beleuchten.