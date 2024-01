Die Ortsgemeinde Lohnweiler möchte ein Nahwärmekonzept erstellen und steht – wie auch Heinzenhausen – mit den Stadtwerken Kusel in Kontakt. Um das Vorhaben voranzutreiben, hat der Gemeinderat beschlossen, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Darin soll beispielsweise geklärt werden, ob das Vorhaben wirtschaftlich ist. Es gab zwei Varianten: Die Studie mit einer Förderquote von 50 Prozent wäre mit Kosten von rund 14.000 Euro teurer und langwieriger gewesen als das letztlich vom Rat angenommene Angebot der Stadtwerke Kusel, das die Gemeinde 12.000 Euro kostet. Demnach soll die Studie binnen eines halben Jahres erstellt sein. Sollte die Wirtschaftlichkeit gegeben sein, werden Bürgerversammlungen organisiert, um über das Projekt zu informieren. Sollte sich die Gemeinde Heinzenhausen am Projekt beteiligen – eine Entscheidung steht noch aus – sollen die Kosten geteilt werden, sagt Ortsbürgermeister Thomas Knecht.