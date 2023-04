Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Zukunft wird es in der Gemeinde sogenannte Baumbestattungen geben. Auch Verstorbene, die nicht in Reipoltskirchen gelebt haben, sollen das Angebot nutzen können.

Noch sei die Nachfrage nicht allzu groß, dennoch sieht Ortsbürgermeister Thomas Fischer, wie auch dessen Hefersweilerer Amtskollege Bernd Degen, großes Potenzial für die Bestattungsform.