Die Ersthelfer der Feuerwehr, die sogenannten First Responder, leisten Erste Hilfe, bis der Notarzt die Einsatzstelle erreicht. 22 First Responder gibt es in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, einige mehr wären besser, betont Stefan Reichhart, der stellvertretende Wehrleiter der VG-Feuerwehr.

„Es wäre gut, wenn wir in jeder Gemeinde jemanden hätten“, sagt Stefan Reichhart, der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal, über die First Responder,