Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal will 251.700 Euro in die Fahrzeugflotte der Feuerwehr investieren. Neue Fahrzeuge kommen nach Altenkirchen, Herschweiler-Pettersheim und Schönenberg-Kübelberg. Und auch an anderer Stelle gibt’s gute Nachrichten für die Wehrleute.

So erhalten die Wehren in Altenkirchen und Schönenberg-Kübelberg je ein neues Mannschaftstransportfahrzeug. Gesamtkosten: rund 81.300 Euro. Den Zuschlag erhielt ein Unternehmen aus Oberwesel.