Die Lauterecker Polizei berichtet von zwei Unfallfluchten, die sich bereits am Freitag zugetragen haben. Im ersten Fall wurde zwischen 7 und 12 Uhr ein in der Kegelbahnstraße in Reipoltskirchen abgestelltes, rotes Auto – vermutlich beim Einparken – von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Weiterhin wurde zwischen 13.25 und 13.35 Uhr ein Auto in der Hauptstraße Offenbach-Hundheim gestreift. In beiden Fällen nimmt die Polizei in Lauterecken Hinweise entgegen unter der Telefonnummer 06382 9110.