Diese Woche debattiert die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz über das Thema kirchliche Gebäude. Wenige Tage zuvor hat sich die Kuseler Synode damit befasst. Ein kirchlicher Gesetzentwurf sieht vor, die finanzielle Belastung durch Gebäude bis 2035 um mindestens 30 Prozent zu senken. Die Initiative wird im Dekanat grundsätzlich begrüßt, allerdings gibt es auch Einwände.

„Wir sollten uns verabschieden vom Kirchturmdenken“, läutete der Vorsitzende der Kuseler Synode, Stefan Werner, die Tagung am Donnerstag in Altenkirchen ein. Vorgestellt hat den Gesetzentwurf die leitende Rechtsdirektorin der Landeskirche, Jill Rohde. Neben der Reduktion des Gebäudeunterhalts soll im gleichen Zeitraum eine Senkung der Treibhausgas-Emissionen der kirchlichen Gebäude um 90 Prozent erreicht werden. Projektteams in den Kirchenbezirken sollen den Prozess in Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen aus den Kirchengemeinden umsetzen. „Die Idee, ist, dass Gebäude künftig gemeinsam genutzt werden“, sagte Rohde mit Blick auf Kooperationen mit der katholischen Kirche und den Kommunen. Und natürlich gehe es um den Verkauf von Gebäuden, wie jüngst das Jugendheim in Neunkirchen. Die katholische Kirche macht es mit den Kirchengebäuden in Rammelsbach und wohl auch Ulmet vor.

Da sich jeweils vier Kirchengemeinden zur Umsetzung des Prozesses in Bezirke zusammenschließen sollen, sollen die Sparziele pro Bezirk gerechnet werden. Rohde: „An manchen Orten könnte mehr, anderswo weniger reduziert werden.“ Neben Verkauf oder Vermietung könnte auch die Übertragung von Gebäudeträgerschaften – etwa bei Kitas – Einsparungen bringen. Für diese Äußerung kassierte die Juristin allerdings einen Aufschrei der gut 40 anwesenden Synodalen. Hatten sie doch das Beispiel der Kita Hinzweiler vor Augen, bei der die Ortsgemeinde die Gebäudeträgerschaft schon inne hatte – und der Kirche als Betriebsträger kündigte. Dekan Lars Stetzenbach warf außerdem ein: „Die Kommunen haben auch kein Geld.“

In vier Jahren 1600 Mitglieder verloren

Hintergrund des kirchlichen Gesetzes ist der andauernde starke Verlust der Kirchenmitglieder – auch im Kirchenbezirk Kusel. Laut Stetzenbach hat das Dekanat in vier Jahren fast 1600 Mitglieder verloren und ist aktuell auf rund 20.300 geschrumpft. „Wir merken die Austritte“, sagte Stetzenbach und forderte: „Ein Neuanfang ist nötig.“

Der Bezirkskirchenrat Kusel hatte zuvor zwar schon die Initiative zur Reduktion von Gebäuden begrüßt. Sie zeige eine Perspektive auf, die den Gemeinden ein gesichertes kirchliches Leben ermöglichen will. Kritisiert wird allerdings, dass bei den Zielvorgaben nicht zwischen Städten und dem ländlichen Raum differenziert wird. Konkret: Von 61 Gebäuden im Kirchenbezirk müsste sich die Kirche von 20 trennen. „Bei uns gibt es aber niemanden zum Kooperieren“, warf Marko Cullmann aus Niederkirchen ein. Weder eine katholische Gemeinde sei in der Nähe, noch habe die Kommune Gemeinschaftshäuser. „Wenn wir verkaufen, gibt es gar nichts mehr“, warnte er. Weitere Synodale erinnerten an Probleme im Öffentlichen Personen-Nahverkehr, der so getaktet sei, dass mitunter abends oder am Wochenende gar kein Bus fahre – Kirchen andernorts also schwierig erreicht werden können, gerade von Jugendlichen oder Senioren.

Photovoltaik auf der Kirche?

Pfarrerin Janina Tamm aus Neunkirchen berichtete vom gerade absolvierten Verkauf des Jugendheims. Das Verfahren habe rund ein Jahr gedauert, es seien 20 Notaränderungen notwendig geworden. „Das war sehr schwierig, zumal dann auch in Speyer Personal fehlte, und wir solche Dinge in der Ausbildung überhaupt nicht lernen“, schilderte sie. „Das Thema macht keinen Spaß“, räumte Rohde ein. Aber es helfe jetzt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken.

Herausforderungen sehen die Synodalen mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die drohende Energie-Knappheit auch beim Thema Klimaschutz. Wie die geforderte Reduktion von Treibhausgas-Emissionen von 90 Prozent zu erreichen sei, ist völlig unklar – zumal bisher auf historische, denkmalgeschützte Gebäude keine Photovoltaik installiert werden darf.