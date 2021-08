Die erste Wochenhälfte wird etwas wechselhaft, ehe es wieder sommerlich warm wird.

Auf der Rückseite eines Tiefs über Südschweden gelangt zu Wochenbeginn ein Schwall Nordmeerluft nach Mitteleuropa und vertreibt die sehr warme Sommerluft aus unserer Region. Dabei gestaltet sich der Wettercharakter zunächst eher wechselhaft. Ab Wochenmitte kommt die kühlere Luftmasse unter dem Einfluss des Azorenhochkeils zur Ruhe und kann sich zum Wochenende hin dank reichlich sonniger Unterstützung voraussichtlich wieder spürbar erwärmen.

Vorhersage

Montag: Bei einem recht böigen westlichen Wind wechseln sich kurze sonnige Phasen sowie dichtere Wolken miteinander ab. Am Nachmittag und Abend sind örtliche Schauer möglich. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Wochenende spürbar zurück.

Dienstag: Heute gibt es erneut eine Mischung aus durchziehenden Wolken und Sonnenschein. Über Mittag können Haufenwolken auch wieder dunkler und bedrohlicher werden und lokale Regengüsse produzieren. Nach einem frischen Morgen wird es dazu im Tagesverlauf ähnlich warm wie am Vortag.

Mittwoch: Heute scheint von morgens bis abends wieder verbreitet die Sonne. Lediglich einige harmlose Wölkchen zieren den blauen Himmel. Nach abermals frischer Nacht erwärmt sich die Luftmasse bis zum Nachmittag auf angenehme Werte und beschert Schwimmbadwetter.

Donnerstag: Von einem nahezu wolkenlosen oder heiterem Himmel verwöhnt uns erneut von früh bis spät die Sonne. Dazu bleibt es trocken, und nach einer erfrischenden Nacht wird es tagsüber wieder angenehm warm.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag strahlt abgesehen von harmlosen Wölkchen weiterhin die Sonne. Die Temperaturen klettern weiter in den sommerlichen Bereich. Am Sonntag gleitet vermutlich eine schwache Front mit einigen größeren Wolkenfeldern über die Region. Regen fällt aber kaum. Sonst bleibt es ziemlich freundlich bei sommerlichen Temperaturen.