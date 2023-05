Schöne Aussichten, Pfälzer Spezialitäten. Mit diesen Pfunden wirbt die Kulinarische Panoramawanderung, deren elfte Auflage am Sonntag, 7. Mai, von 10 bis 18 Uhr stattfindet. Die Strecken führen durch vier Verbandsgemeinden. Die Veranstalter greifen dabei auf ein bewährtes Konzept zurück.

Die Idee zur Kulinarischen Panoramawanderung hatte einst Siegmund Niebergall, der frühere Ortsbürgermeister Matzenbachs. Sie sollte schöne Wanderrouten verbinden mit dem kulinarischen Genuss. Das Konzept hat sich bewährt, die Veranstaltung hat mittlerweile eine große Fan-Gemeinde. „Wir haben schon viele Anfragen aus dem Saarland und von Amerikanern in der Region“, sagt Isabelle Linn, für Tourismus und Kultur zuständige Mitarbeiterin in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal.

Bei Linn laufen die Fäden der Organisation zusammen. Sie betont aber: Dass die Veranstaltung so erfolgreich sei, liege am Engagement der Ortsbürgermeister in den mitmachenden Gemeinden – und an den Vereinen. Die Ortsbürgermeister sammeln Vorschläge und Ideen und leiten sie an Linn weiter. Bei zwei Treffen, an denen auch die Tourismusbeauftragten der VG Kusel-Altenglan, Ramstein-Miesenbach und Weilerbach teilnahmen, wurden Programm und Speiseplan besprochen. Auch dieses Jahr wird es entlang der Strecke rund 20 Stände geben. Und auch Niebergall packe weiterhin mit an. Er entwerfe zum Beispiel jedes Jahr die Wanderkarten, sagt Linn.

Barrierefreie Route auf dem Glan-Blies-Radweg

Eröffnet wird die Panoramawanderung um 10 Uhr am Bahnhof in Glan-Münchweiler. Nach Grußworten von Christoph Lothschütz, Bürgermeister der VG Oberes Glantal, und Musik von „Die Blechquäler“ können sich die Teilnehmer auf den Weg machen. Im Internet sowie auf einer von der VG aufgelegten Karte können sich die Wanderer über die Routen, die ungefähre Wanderzeit, vorhandene Parkplätze, Bahnhöfe, Programmpunkte und das kulinarische Angebot informieren.

Es gibt zwei Panoramarouten: Eine erstreckt sich über zwölf Kilometer und führt von Niedermohr oder Glan-Münchweiler auf die Höhe in Richtung Reuschbach und Fockenberg-Limbach – dort gibt es eine Schlepperausstellung –, dann nach Gimsbach und Godelhausen. Von dort geht es entweder weiter nach Etschberg oder Theisbergstegen und Haschbach. Wer keine allzu lange Wegstrecke in Angriff nehmen möchte, kann sich auf einen rund sieben Kilometer langen Rundweg über Etschberg begeben.

Familien mit Kindern oder Personen, die nicht ganz so gut zu Fuß sind, empfiehlt Linn eine elf Kilometer lange Strecke auf dem Glan-Blies-Weg. Sie führt von Theisbergstegen über Gimsbach, Matzenbach, Rehweiler – dort findet zudem die Kerwe statt – und Glan-Münchweiler nach Niedermohr.

Info

Weitere Infos sind zu finden im Internet unter www.kulinarische-Panoramawanderung.de.