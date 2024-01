In der Nacht von Samstag, 27., auf Sonntag, 28. Januar, schlugen Einbrecher in Rothselberg zu. Sie nutzten nach Angaben der Polizei die Abwesenheit der Hausbewohner für ihre Tat aus. Sie durchwühlten verschiedene Schränke und stahlen Bargeld – über die Höhe des Diebesguts machten die Ermittler keine Angaben. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 06382 9110.